Необходим монтажер видео-уроков

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт38 заявок1124 просмотра

Требования:

  • Желательно Mac, чтобы работать в Final cut, но можем рассмотреть и другие варианты
  • Внимательность и готовность следить за смыслами от спикера, чтобы вырезать все косяки верно
  • В целом все, монтаж несложный: вырезать моменты, где спикер запнулся и тд, на фон накинуть музыку. Есть ролики, где будет необходима цветокоррекция и еще пару фишек, но там все объясним и покажем при необходимости, как это делать
  • Ролики длительностью от 15 до 75 минут
  • Количество видео в месяц около 30
  • ЗП обсуждается
4 года назад
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