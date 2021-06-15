Смонтировать короткий циклический бесшовный ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок834 просмотра

Из исходника создать короткий повторяющийся циклом ролик. Без видимого шва.

Оплата по готовности и приемки на яндекс/сбер.

Отклик начните с РОЛИК + цена за ролик + телеграм. Только с опытом подобной работы. "Школьники" и студии не интересны.

4 года назад
3dkvartal
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