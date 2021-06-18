Приветствую. Есть 6 видов роликов, которые генерируются php скриптом. Нужно подобрать для них команды ffmpeg и что-то, что отвечало бы за генерирование картинок, которые вклеиваются в ролики ( ну типа надписи , заголовки итп ...
Срочно сделать видео ролик для криптобанка
Здравствуйте нам нужен продающий ролик для нашего криптобанка.
Важно чтобы ролик был продающий, на английском и высокого качества с motion графикой. Содержание давайте обсудим в телеграме, скидывайте сразу примеры ваших работ.
Сроки: 2 дня
Готовы платить оверпрайс за срочность.
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