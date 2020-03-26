Всем Доброе утро, день или вечер! Я занимаюсь монтажом видео уже 3 года. Монтирую видео для Ютуба, свадьбы, видео поздравления и рекламу.

Также пишу биты/треки/музыку под заказ с нуля. Есть примеры работ как видеомонтажа , так и примеры битов. По цене всё индивидуально (в целом за видео средней сложности беру 300-1500 рублей, зависит от длительности). За биты от 300-1000 рублей. Жду ваших предложений!