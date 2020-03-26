Nikface

Никита Малинин Nikface

 
22 годаРоссия/Архангельск
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Всем Доброе утро, день или вечер! Я занимаюсь монтажом видео уже 3 года. Монтирую видео для Ютуба, свадьбы, видео поздравления и рекламу.

Также пишу биты/треки/музыку под заказ с нуля. Есть примеры работ как видеомонтажа, так и примеры битов. По цене всё индивидуально (в целом за видео средней сложности беру 300-1500 рублей, зависит от длительности). За биты от 300-1000 рублей. Жду ваших предложений!

  • Написать бит

    Я написал текст. Но не смог написать для него бит. Ищу человека, который сможет это сделать это. Цена до 1000 рублей.

    Музыка и Звуки43 заявки
    Закрыт
    4 года назад