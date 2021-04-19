Amin00902

Амин Amin00902

 
32 года
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Видеомонтаж

Уже 9 лет занимаюсь видеомонтажом, веду свой блог в инстаграме (т.е. регулярно делаю видео под него), занимался ютубом. О себе: трудолюбивый, понимающий и совестный)

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Создать интернет магазин

    Требуется разработка интернет-магазина для продажи стройматериалов. Возможны варианты как под ключ, так и на платформах Тильда, ВИкс. Укажите, можете ли вы предоставить как дизайн, так и код. Обязательно уточните стоимость и что она включает: только код или дизайн + код.

    Tilda
    Интернет-магазины44 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Подключить сторонний SMTP к сайту на Django

    Необходимо подключить сторонний SMTP сервис к сайту на Django для отправки писем подтверждения при регистрации. Проблема заключается в блокировке писем Google. Требуется высокое знание Django для выполнения задачи.

    DjangoSMTP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать фотографии блюд для кафе.

    Требуется профессиональная фотосъемка блюд для кафе в Учкекене, КЧР. Необходимо учесть все нюансы: расстановка предметов, подготовка дизайна сета, использование геля и качественная постобработка. Ожидается использование сильной фотоаппаратуры для достижения наилучшего результата.

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно добавить дизаин нового функционала

    $25

    Требуется разработать дизайн для нового функционала сервиса Letseat. Ожидается создание визуальных элементов, соответствующих текущему стилю сайта и обеспечивающих удобство для пользователей.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать интеграцию с Poster

    Требуется разработать интеграцию онлайн-меню с системой учета Poster. Необходимо, чтобы выбранные и заказанные блюда автоматически вносились в систему через API. Опыт работы с API и веб-программированием обязателен.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен SEO специалист для консультации по домену

    Есть сайт, для него нужно подобрать такое доменное имя, чтобы браузер хорошо к нему относился. Проблема в том, что домен, который точ в точ совпадает с название сайта, уже занят, и нужно что-нибудь похоже, но ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сверстать сайт с макетов

    Привет! Есть дизаин-макеты сайта. Нужно сверстать для разных устройств адаптивно. Нужен опытный фронтенд-разработчик, знающий HTML/CSS/JS, который сможет сделать все красиво, чтобы грузился весь сайт сразу, а не частями грузился постепенно... Бэкэнд будет делаться на Django.

    CSSDjangoHTMLJavaScript
    HTML-верстка40 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Веб-сервис на Django

    Нужно сделать веб-сервис на джанго, который будет состоять из лендинга, личного кабинета пользователя и отдельной веб-странички (очень простенькой). Нужно будет также сделать телеграм бота. Будет связь с БД

    Django
    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизаин веб-сервиса

    Привет! Нужно сделать дизаин веб приложения. Это будет сервис онлайн обслуживания клиентов в кафе, ресторанах, в общем, в общепите... Суть его вот в чем: клиент подходит, сканирует QR код, там загружается простенькая страничка: название нашей ...

    JavaScript
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

UnrealV
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
4 года назад
Нужно добавить дизаин нового функционала
Давно сработались с данным заказчиком! Все очень хорошо и гладко. Однозначно рекомендую
Все выполнено вовремя, качественно, Владимир - профи, всем советую!
Ответный отзыв
UnrealV
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
4 года назад
Нужно сделать правки в дищаин сайта
Отлично сработались, очень доволен
Хороший человек и хороший дизайнер, всем рекомендую, делает все в сроки, качественно и красиво
Ответный отзыв
UnrealV
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$70
10 баллов
4 года назад
Дизаин веб-сервиса
JavaScript
Отличный заказчик, хорошо сработались, всё идеально
Сделал мне дизайн целого веб-сервиса, все отлично!
Ответный отзыв