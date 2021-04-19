Требуется разработка интернет-магазина для продажи стройматериалов. Возможны варианты как под ключ, так и на платформах Тильда, ВИкс. Укажите, можете ли вы предоставить как дизайн, так и код. Обязательно уточните стоимость и что она включает: только код или дизайн + код.
Уже 9 лет занимаюсь видеомонтажом, веду свой блог в инстаграме (т.е. регулярно делаю видео под него), занимался ютубом. О себе: трудолюбивый, понимающий и совестный)
- Интернет-магазины44 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо подключить сторонний SMTP сервис к сайту на Django для отправки писем подтверждения при регистрации. Проблема заключается в блокировке писем Google. Требуется высокое знание Django для выполнения задачи.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется профессиональная фотосъемка блюд для кафе в Учкекене, КЧР. Необходимо учесть все нюансы: расстановка предметов, подготовка дизайна сета, использование геля и качественная постобработка. Ожидается использование сильной фотоаппаратуры для достижения наилучшего результата.Фотосъемка1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $25
Требуется разработать дизайн для нового функционала сервиса Letseat. Ожидается создание визуальных элементов, соответствующих текущему стилю сайта и обеспечивающих удобство для пользователей.Завершен4 года назад
Требуется разработать интеграцию онлайн-меню с системой учета Poster. Необходимо, чтобы выбранные и заказанные блюда автоматически вносились в систему через API. Опыт работы с API и веб-программированием обязателен.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $100
Имеется интернет сервис, для его запуска нужно сделать индивидуальную оферту. На все вопросы ответить не могу здесь, потому что не знаю их, но с радостью все поясню исполнителю.Юридические услуги13 заявокЗакрыт4 года назад
Есть сайт, для него нужно подобрать такое доменное имя, чтобы браузер хорошо к нему относился. Проблема в том, что домен, который точ в точ совпадает с название сайта, уже занят, и нужно что-нибудь похоже, но ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $15
Нужно добавить 1 раздел в лэндинг, 2 раздела в личный кабинет, поменять жищаин некоторых элементов, и добавить экран изменения пароляЗавершен4 года назад
Привет! Есть дизаин-макеты сайта. Нужно сверстать для разных устройств адаптивно. Нужен опытный фронтенд-разработчик, знающий HTML/CSS/JS, который сможет сделать все красиво, чтобы грузился весь сайт сразу, а не частями грузился постепенно... Бэкэнд будет делаться на Django.HTML-верстка40 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать веб-сервис на джанго, который будет состоять из лендинга, личного кабинета пользователя и отдельной веб-странички (очень простенькой). Нужно будет также сделать телеграм бота. Будет связь с БДБазы данных6 заявокЗакрыт4 года назад
Привет! Нужно сделать дизаин веб приложения. Это будет сервис онлайн обслуживания клиентов в кафе, ресторанах, в общем, в общепите... Суть его вот в чем: клиент подходит, сканирует QR код, там загружается простенькая страничка: название нашей ...Завершен4 года назад