Сделать 6 не сложных программ на С++.

1. Составить программу, которая считывает радиус круга и печатает диаметр круга, длину окружности и плоскость.

2. В одномерном массиве, состоящем из n действительных элементов, вычислить: номер максимального элемента массива; произведение элементов массива, размещенных между первым и вторым нулевыми элементами.

3. Разработать программу, соблюдая следующие требования: использовать статические массивы; максимальные размеры массива (N и M) - статические константы; реальные размеры массива n и m (n

4. С клавиатуры вводится текстовая строка. Разработать программу, которая реализует указанные действия. а) подсчитывает количество чисел в тексте (не цифры а именно чисел); б) выводит на экран все слова, состоящие только из латинских букв; в) удаляет удаляет каждое второе слово.

5. В расписании хранится информация о движении поездов до станции Харьков: номер поезда, маршрут движения, время прибытия, время отправления. Необходимо напечатать информацию о поездах, прибывающих в заданное время.

6. Разработать программу, используя функции, размещены внутри структуры, описывает соответствующий объект.

Ввести информацию о жителях данного пункта и посчитать количество женщин и мужчин, ввести информацию о тех, кого больше.