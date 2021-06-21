Сделать 6 не сложных программ на С++.

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1. Составить программу, которая считывает радиус круга и печатает диаметр круга, длину окружности и плоскость.

2. В одномерном массиве, состоящем из n действительных элементов, вычислить: номер максимального элемента массива; произведение элементов массива, размещенных между первым и вторым нулевыми элементами.

3. Разработать программу, соблюдая следующие требования: использовать статические массивы; максимальные размеры массива (N и M) - статические константы; реальные размеры массива n и m (n

4. С клавиатуры вводится текстовая строка. Разработать программу, которая реализует указанные действия. а) подсчитывает количество чисел в тексте (не цифры а именно чисел); б) выводит на экран все слова, состоящие только из латинских букв; в) удаляет удаляет каждое второе слово.

5. В расписании хранится информация о движении поездов до станции Харьков: номер поезда, маршрут движения, время прибытия, время отправления. Необходимо напечатать информацию о поездах, прибывающих в заданное время.

6. Разработать программу, используя функции, размещены внутри структуры, описывает соответствующий объект.

    Ввести информацию о жителях данного пункта и посчитать количество женщин и мужчин, ввести информацию о тех, кого больше.

4 года назад
guest_1624106035064
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Выбранный исполнитель

CrystalD
Дмитрий 
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$20
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Escrow
Сделал все великолепно, даже раньше срока. Всем советую!
Прекрасный заказчик! Прислал понятное ТЗ, быстро все оплатил, был все время на связи =)

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