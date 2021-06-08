2 задачи на Java

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Нужно сделать 2 задачи на Java:

1. Мовою Java створити програму, яка зчитує текстову інформацію із INPUT.txt файлу. Виводить цей текст на екран користувачу. Визначає кількість кожної з голосних літер у тексті. Виводить ці кількості у OUTPUT.txt файл

2. Мовою Java створити програму, яка зчитує текстову інформацію про поточну успішність студентів із INPUT.txt файлу. Виводить список студентів з їх балами на екран користувачу. Знаходить самого успішного студента та середній бал по групі. Зберігає цю інформацію її у OUTPUT.txt файл.

Java
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guest_15908571453251
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Алексей
 
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