Помощь с экзаменом на python (SciPy, numpy, pandas, matplotlib, sklear

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Завтра утром у меня будет экзамен, начало в 10 часов утра, конец в 11 40

Нужно будет сделать 2 задание согласно билету (пример билета я прикрепляю)

основные библиотеки которые нужно знать SciPy, numpy, pandas, matplotlib, sklearn, TensorFlow

Python
4 года назад
guest_16232704317703
4 года в сервисе
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4 года назад

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