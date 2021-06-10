необходимо написать несколько программ на Visual Basic (25 вариант). если всё будет успешно, продолжим сотрудничество)
Очень краткий анализ кинокомпании Comedy Club Production по примеру
Приветствую. Нужно выполнить небольшое задание: анализ продюсерской компании Comedy Club Production.
Я присылаю вам: методичка по заданию + уже готовый анализ на другую кинокомпанию. Вам нужно по аналогии с готовой работы заполнить таблицы и написать вывод.
Срок выполнения - до 2 июня.
Объём работы - 2-3 страницы.
Цену предлагаю небольшую, так как работа выполняется быстро из-за наличия готового пример, из которого можно что-то частично заимствовать, но только своими словами.
Однако так же выслушаю ваши предложение по цене.
Саму работу высылаю только в личные сообщения.
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