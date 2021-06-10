Очень краткий анализ кинокомпании Comedy Club Production по примеру

$5
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Завершен3 заявки753 просмотра

Приветствую. Нужно выполнить небольшое задание: анализ продюсерской компании Comedy Club Production.

Я присылаю вам: методичка по заданию + уже готовый анализ на другую кинокомпанию. Вам нужно по аналогии с готовой работы заполнить таблицы и написать вывод.

Срок выполнения - до 2 июня.

Объём работы - 2-3 страницы.

Цену предлагаю небольшую, так как работа выполняется быстро из-за наличия готового пример, из которого можно что-то частично заимствовать, но только своими словами.

Однако так же выслушаю ваши предложение по цене.

Саму работу высылаю только в личные сообщения.

4 года назад
vladker
26 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

viktormarkin
Виктор 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Спасибо
Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
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viktormarkin
Виктор 
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