Очень краткий анализ кинокомпании Comedy Club Production по примеру

Приветствую. Нужно выполнить небольшое задание: анализ продюсерской компании Comedy Club Production.

Я присылаю вам: методичка по заданию + уже готовый анализ на другую кинокомпанию. Вам нужно по аналогии с готовой работы заполнить таблицы и написать вывод.

Срок выполнения - до 2 июня.

Объём работы - 2-3 страницы.

Цену предлагаю небольшую, так как работа выполняется быстро из-за наличия готового пример, из которого можно что-то частично заимствовать, но только своими словами.

Однако так же выслушаю ваши предложение по цене.

Саму работу высылаю только в личные сообщения.