Экзамен по предмету Statistics на английском языке.

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Завершен1 заявка316 просмотров

Экзамен по предмету Statistics на английском языке.

2.06 9;30 по киеву

Обязательное математическое образование и знание английского b2-c1

Всю информацию прикладываю в файлах

4 года назад
guest_16222950494948
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ilyabarnachuck
Илья 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$29
4 дня
Escrow
cyper
Отличный заказчик

Заявки фрилансеров

ilyabarnachuck
Илья 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
ТОП-5
Контрольные, Задачи и Тесты