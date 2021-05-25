Решить задачу по Схематехнике

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрытнет заявок410 просмотров

Решить задачу по Схематехнике , а именно вывести формулу по схеме и сверить результат в программе Electronic workbench (Вариант 8)

4 года назад
Dimar_034
Дмитрий 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров