Задание в Matlab

Необходимо выполнить задания из методички по решению передаточной функции объектов управления. Изначально в методичке описан процесс выполнения заданий для программы «MatLAB», но задания необходимо выполнить на бесплатном аналоге «SimInTech», с подробным описанием и скриншотами каждого значимого шага выполняемой работы. Ход работы и материал для каждого пункта задания необходимо разместить в отдельной папке. Срок до 18.06.2021, лучше раньше.

В пособии говорится о курсовой работе, но разрабатывать курсовой проект не нужно, всё что нужно сделать это взять передаточную функцию из предложенных вариантов и прорешать её согласно 5 пунктам заданий (Вариант 16). Т.е. речь идёт о выполнении 5 лабораторных работах согласно методичке.