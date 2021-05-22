Прочитать и ответить на вопросы (10 мин)

Нужно прочитать кейс и правильно ответить на вопросы.

Критериями оценки выполненного кейс-задания являются:

1. Научно-теоретический уровень выполнения кейс-задания и

выступления.

2. Полнота решения кейса.

3. Степень творчества и самостоятельности в подходе к анализу

кейса и его решению. Доказательность и убедительность.

4. Форма изложения материала (свободная; своими словами;

грамотность устной или письменной речи) и качество оформления работы.

5. Культура речи и изложения материала.

6. Полнота и всесторонность выводов.

7. Наличие собственных взглядов на проблему