Прочитать ситуацию и ответить на вопросы (10 мин)

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Завершен1 заявка572 просмотра

Нужно прочитать ситуацию в прикрепленном файле и правильно ответить на вопросы.

Критериями оценки выполненного кейс-задания являются:

1. Научно-теоретический уровень выполнения кейс-задания и

выступления.

2. Полнота решения кейса.

3. Степень творчества и самостоятельности в подходе к анализу

кейса и его решению. Доказательность и убедительность.

4. Форма изложения материала (свободная; своими словами;

грамотность устной или письменной речи) и качество оформления работы.

5. Культура речи и изложения материала.

6. Полнота и всесторонность выводов.

7. Наличие собственных взглядов на проблему

4 года назад
yancoresun
Янис 
25 лет
4 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

viktormarkin
Виктор 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$1
1 день
Escrow
Всё хорошо
Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

viktormarkin
Виктор 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад