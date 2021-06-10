Кейс по управлению персоналом

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Завершен1 заявка513 просмотров

Прочитать кейсы и ответить на вопросы

4 года назад
yancoresun
Янис 
25 лет
4 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

viktormarkin
Виктор 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$1
1 день
Escrow
Всё хорошо
Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

viktormarkin
Виктор 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад