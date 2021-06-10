Кейс по управлению персоналом

Прочитать ситуацию и ответить на вопросы. «На первый взгляд он (Кирилл Владимирович Трунин) не производил впечатления: среднего роста, фигурой не примечателен, одевается по усредненной моде, когда-то носил костюм, рубашку с галстуком, ...