Решить контрольную по случайным величинам.

Одна из задач. Всего их 25. Остальные отправлю исполнителю.

В ящике лежат 10 изделий, одно из них бракованное. Из ящика вынимают изделия одно за другим до тех пор пока не будет вынуто наугад бракованное. Составить закон распределения случайной

величины X - числа вынутых изделий. Найти F(x) и построить ее графически. Вычислить M(X), D(X), σ(X). Построить график распределения.