Решить контрольную по случайным величинам.

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт3 заявки795 просмотров

Одна из задач. Всего их 25. Остальные отправлю исполнителю.

В ящике лежат 10 изделий, одно из них бракованное. Из ящика вынимают изделия одно за другим до тех пор пока не будет вынуто наугад бракованное. Составить закон распределения случайной

величины X - числа вынутых изделий. Найти F(x) и построить ее графически. Вычислить M(X), D(X),  σ(X). Построить график распределения.

4 года назад
akerimova
Керимова 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Амир
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Наталья
 
44 года
4 года в сервисе
Была
год назад
23 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Контрольные, Задачи и Тесты
Илья
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
24 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Контрольные, Задачи и Тесты