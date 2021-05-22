Нужно прочитать кейс и правильно ответить на вопросы. Критериями оценки выполненного кейс-задания являются: 1. Научно-теоретический уровень выполнения кейс-задания и выступления. 2. Полнота решения кейса. 3. Степень творчества и самостоятельности ...
Решить контрольную по случайным величинам.
Одна из задач. Всего их 25. Остальные отправлю исполнителю.
В ящике лежат 10 изделий, одно из них бракованное. Из ящика вынимают изделия одно за другим до тех пор пока не будет вынуто наугад бракованное. Составить закон распределения случайной
величины X - числа вынутых изделий. Найти F(x) и построить ее графически. Вычислить M(X), D(X), σ(X). Построить график распределения.
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