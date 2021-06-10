Нужно прочитать кейс и правильно ответить на вопросы. Критериями оценки выполненного кейс-задания являются: 1. Научно-теоретический уровень выполнения кейс-задания и выступления. 2. Полнота решения кейса. 3. Степень творчества и самостоятельности ...
Решить кейс ответив на вопросы (15 мин)
Нужно прочитать кейс и правильно ответить на вопросы.
Критериями оценки выполненного кейс-задания являются:
1. Научно-теоретический уровень выполнения кейс-задания и
выступления.
2. Полнота решения кейса.
3. Степень творчества и самостоятельности в подходе к анализу
кейса и его решению. Доказательность и убедительность.
4. Форма изложения материала (свободная; своими словами;
грамотность устной или письменной речи) и качество оформления работы.
5. Культура речи и изложения материала.
6. Полнота и всесторонность выводов.
7. Наличие собственных взглядов на проблему
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнительЗакрыт4 года назад
- $1
Нужно прочитать ситуацию в прикрепленном файле и правильно ответить на вопросы. Критериями оценки выполненного кейс-задания являются: 1. Научно-теоретический уровень выполнения кейс-задания и выступления. 2. Полнота решения кейса. 3. Степень ...Завершен4 года назад
- $2
Нужно прочитать 2 ситуации и правильно ответить на вопросы. Критериями оценки выполненного кейс-задания являются: 1. Научно-теоретический уровень выполнения кейс-задания и выступления. 2. Полнота решения кейса. ...Завершен4 года назад
- $1
Прочитать кейсы и ответить на вопросыЗавершен4 года назад
задание и скриншот с примером прикрепляю методичка - Дьяконов В. П. Simulink: Самоучитель. – М.: ДМК Пресс, 2013.Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт4 года назад
В данной работе необходимо выполнить два задания написанное на языке Java в прикрепленном документе с проектирование иерархии классов и обработкой исключенийКонтрольные, Задачи и Тесты5 заявокЗакрыт4 года назад
- $1
Прочитать ситуацию и ответить на вопросы. «На первый взгляд он (Кирилл Владимирович Трунин) не производил впечатления: среднего роста, фигурой не примечателен, одевается по усредненной моде, когда-то носил костюм, рубашку с галстуком, ...Завершен4 года назад
30. Определить показатель преломления скипидара и скорость распространения света в скипидаре, если известно, что при угле падения 45 угол преломления равен 30.(1,4; 2,1410^8 м/с) 13. Сколько штрихов на 1 мм длины имеет дифракционная решетка, если зеленая ...Завершен4 года назад
Нужно сделать Контрольную работу и оформить как дневник по практике. Пример дневника и контрольная работа с нужным вариантом предоставлена Сделать нужно до 21 маяКонтрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт4 года назад
Give answers to the following questions in the Passive Voice, using the information in brackets. 1. Has anybody described Joe Hill's life? (a lot of books, novels, plays, poetry, songs and ...Закрыт4 года назад