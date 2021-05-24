Задания по испанскому языку из учебников

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Закрыт4 заявки595 просмотров

Необходимо выполнить задания по грамматике испанского языка из прикрепленных ниже учебников. Все необходимое можно увидеть в прикрепленных файлах в виде скриншотов. Необходим исполнитель с уверенным знанием испанского языка, способного без ошибок решить задачи по темам Pasados и Subjuntivo.

4 года назад
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