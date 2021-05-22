вариант уточню позже
Декодировать передаваемые по шине пакеты (USB) по осциллограмме
(Дана осциллограмма). Декодировать передаваемые по шине пакеты и проверить контрольную сумму (интерфейс USB шина D+)
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