Декодировать передаваемые по шине пакеты (USB) по осциллограмме

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(Дана осциллограмма). Декодировать передаваемые по шине пакеты и проверить контрольную сумму (интерфейс USB шина D+)

4 года назад
guest_16217834721264
4 года в сервисе
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4 года назад

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