Сделать задания по педагогике

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  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт5 заявок933 просмотра

Всего 8 заданий, желательно сделать в кратчайшие сроки

4 года назад
fominaalina4
Алина 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Алина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Астемир
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
33 отзыва
4 года назад
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Контрольные, Задачи и Тесты
Денис
 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад