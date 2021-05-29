Объем +- 5 страниц. Сроки выполнения до 14:00 03 июня.
Написать несколько программ на Visual Basic
необходимо написать несколько программ на Visual Basic (25 вариант). если всё будет успешно, продолжим сотрудничество)
Заявки фрилансеров
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