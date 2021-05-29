Контрольная работа по истории украинского языка (староукраинский язык)

Необходимо выполнить задания из методички по решению передаточной функции объектов управления. Изначально в методичке описан процесс выполнения заданий для программы «MatLAB», но задания необходимо выполнить на бесплатном аналоге «SimInTech», с подробным описанием и скриншотами каждого ...