Домашняя работа по русскому языку. Всего два задания по фонетике. Объем работы до 3 страниц. Время исполнения до 17:00 02 июня.
Контрольная работа по истории украинского языка (староукраинский язык)
Объем +- 5 страниц. Сроки выполнения до 14:00 03 июня.
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