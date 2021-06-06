Домашняя работа по русскому языку. Морфемика

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Завершен6 заявок441 просмотр

Домашняя работа по русскому языку. Всего три задания по морфемике. Объем работы до 3 страниц. Время исполнения до 17:00 02 июня.

4 года назад
guest_15897888298231
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

viktormarkin
Виктор 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Коммуникабельный и исполнительный исполнитель. Задание выполнил намного раньше сроков, в общении вежлив. Все понравилось, буду сотрудничать дальше.
Отличный и дружелюбный заказчик.

Заявки фрилансеров

Анжелика
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
viktormarkin
Виктор 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Милана
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Элеонора
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Елизавета
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Максим
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад