Домашняя работа по русскому языку. Раздел - фонетика

Необходимо выполнить задания по грамматике испанского языка из прикрепленных ниже учебников. Все необходимое можно увидеть в прикрепленных файлах в виде скриншотов. Необходим исполнитель с уверенным знанием испанского языка, способного без ошибок решить задачи по темам ...