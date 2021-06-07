Домашняя работа по русскому языку. Раздел - фонетика

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Завершен8 заявок555 просмотров

Домашняя работа по русскому языку. Всего два задания по фонетике. Объем работы до 3 страниц. Время исполнения до 17:00 02 июня.

4 года назад
guest_15897888298231
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

viktormarkin
Виктор 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$7
2 дня
Escrow
Исполнитель отличный. Сделано быстро и качественно. Рекомендую
Заказчик отличный!

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