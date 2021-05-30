необходимо написать несколько программ на Visual Basic (25 вариант). если всё будет успешно, продолжим сотрудничество)
Помочь решить 2 задания по физике (электротехнике)
Вся информация в прикрепленном файле, есть примеры решения, краткое описание заданий:
1) Задача посвящена анализу переходного процесса в цепи первого порядка, содержащей резисторы, конденсатор или индуктивность. В момент времени t = 0 происходит переключение ключа К, в результате чего в цепи возникает переходной процесс.
1. Перерисуйте схему цепи
2. Выпишите числовые данные
3. Рассчитайте все токи и напряжение на С или L в три момента времени t: , , ¥.
4. Рассчитайте классическим методом переходный процесс в виде , , в схемах 1 – 5, , , в схемах 6 – 10. Проверьте правильность расчетов, выполненных в п. 4, путем сопоставления их с результатами расчетов в п. 2
2) Задача посвящена временному и частотному (спектральному) методам расчета реакции цепей на сигналы произвольной формы. В качестве такого сигнала используется импульс прямоугольной формы (видеоимпульс).
Электрические схемы цепей (рис. 6) содержат емкости С или индуктивности L, а также сопротивления R. В схемах, где имеется сопротивление , его величина . Во всех схемах входным напряжением является прямоугольный импульс длительностью и амплитудой .
1. Перерисуйте схему (см. табл. 1 и рис. 6). Выпишите исходные данные
Временной метод расчета
2. Рассчитайте переходную и импульсную характеристики цепи по напряжению классическим или операторным методами (по выбору).
Рис.6
3. Рассчитайте реакцию цепи в виде выходного напряжений используя:
- интеграл Дюамеля;
- интеграл наложения.
- Постройте временные диаграммы входного и выходного напряжений.
5. Рассчитайте комплексные спектральные плотности входного и выходного сигналов.
6. Рассчитайте и постройте графики модулей , и модуля комплексной передаточной функции цепи , как функций от циклической частоты f в диапазоне частот 0 - .
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