Python написать код, решить

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт3 заявки976 просмотров
  • Создание программы паруса, при которой Дисплей перемещается с постоянной скоростью слева направо к верхней части экрана. Его значение всегда передается генерацией случайных чисел. В нижней части экрана дисплея необходимо разместить пушку. При нажатии клавиши ввода должна быть стрельба с постоянной скоростью. При попадании торпеды в пушку необходимо имитировать выстрел и потерю паруса. В случае касания парус должен находиться в правом гранисе экрана дисплея, а перемещение происходит с новой постоянной скоростью. Следует рассмотреть поворот пушки влево и вправо
Python
4 года назад
guest_16228723978313
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Константин
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
2 отзыва
4 года назад
Юрий
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад