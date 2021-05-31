Нужно выполнить со 2 по 5 задание Вариант 8 Не правильно выполненные задания Пишите свою цену Задания прикреплены ниже
Python написать код, решить
- Создание программы паруса, при которой Дисплей перемещается с постоянной скоростью слева направо к верхней части экрана. Его значение всегда передается генерацией случайных чисел. В нижней части экрана дисплея необходимо разместить пушку. При нажатии клавиши ввода должна быть стрельба с постоянной скоростью. При попадании торпеды в пушку необходимо имитировать выстрел и потерю паруса. В случае касания парус должен находиться в правом гранисе экрана дисплея, а перемещение происходит с новой постоянной скоростью. Следует рассмотреть поворот пушки влево и вправо
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