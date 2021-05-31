Решить задачу по Макроекономике

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт1 заявка339 просмотров

Нужно решить задачу по Макроэкономике до 18.00 31.05.2021. У меня 10 вариант.

4 года назад
guest_16224638044895
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

RabkovWork
Николай 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов(-5)
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Все было сделано хорошо
Всё было ок

Заявки фрилансеров

RabkovWork
Николай 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов(-5)
4 года назад