всего 52 вопроса , информацию можно брать откуда угодно. Не успеваю сделать на экзамен
Треба зробити рерайт тексту на наукову тему.
Треба готовий текст написати своїми словами, текст на наукову тематику - звіт до контрольної роботи з предмету СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ.
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