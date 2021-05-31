Треба зробити рерайт тексту на наукову тему.

$5
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Закрыт10 заявок596 просмотров

Треба готовий текст написати своїми словами, текст на наукову тематику - звіт до контрольної роботи з предмету СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ.

4 года назад
freelancerweby
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