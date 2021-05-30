Нужно исправить или выполнить заново задания по электротехнике

$7
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Закрыт1 заявка403 просмотра

Нужно выполнить со 2 по 5 задание

Вариант 8

Не правильно выполненные задания

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Задания прикреплены ниже

4 года назад
dima4ameev
Дмитрий 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад

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Владимир
 
49 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад