Контрольная работа по материаловедению

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Разделы 1–2. Изучение и анализ железоуглеродистых сплавов с использованием диаграммы состояния железо-цементит.

1. Вычертить в масштабе диаграмму состояния Fe - Fe3C, обозначить области существования фаз.

2. Построить кривую охлаждения и описать структурные превращения для заданного состава сплава, по структурному треугольнику определить соотношение фаз (п. 2 задания).

3. Расшифровать марки заданных сплавов, свойства и условия поставки (п. 3 задания).

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4 года назад
kovaa
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