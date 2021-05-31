Соочно решить задачу
Контрольная работа по материаловедению
Разделы 1–2. Изучение и анализ железоуглеродистых сплавов с использованием диаграммы состояния железо-цементит.
1. Вычертить в масштабе диаграмму состояния Fe - Fe3C, обозначить области существования фаз.
2. Построить кривую охлаждения и описать структурные превращения для заданного состава сплава, по структурному треугольнику определить соотношение фаз (п. 2 задания).
3. Расшифровать марки заданных сплавов, свойства и условия поставки (п. 3 задания).
Все данные прикреплю
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнительЗавершен4 года назад
Создание программы паруса, при которой Дисплей перемещается с постоянной скоростью слева направо к верхней части экрана. Его значение всегда передается генерацией случайных чисел. В нижней части экрана дисплея необходимо разместить пушку. При нажатии клавиши ввода ...Контрольные, Задачи и Тесты3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $7
Нужно выполнить со 2 по 5 задание Вариант 8 Не правильно выполненные задания Пишите свою цену Задания прикреплены нижеКонтрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $5
Треба готовий текст написати своїми словами, текст на наукову тематику - звіт до контрольної роботи з предмету СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ.Контрольные, Задачи и Тесты10 заявокЗакрыт4 года назад
всего 52 вопроса , информацию можно брать откуда угодно. Не успеваю сделать на экзаменКонтрольные, Задачи и Тесты7 заявокЗакрыт4 года назад
номер варианта будет позжеКонтрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт4 года назад
- $4
Нужно решить задачу по Макроэкономике до 18.00 31.05.2021. У меня 10 вариант.Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнительЗакрыт4 года назад
- $8
необходимо написать несколько программ на Visual Basic (25 вариант). если всё будет успешно, продолжим сотрудничество)Контрольные, Задачи и Тесты4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $5
Приветствую. Нужно выполнить небольшое задание: анализ продюсерской компании Comedy Club Production. Я присылаю вам: методичка по заданию + уже готовый анализ на другую кинокомпанию. Вам нужно по аналогии с готовой работы заполнить таблицы и ...Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнительЗавершен4 года назад
Вся информация в прикрепленном файле, есть примеры решения, краткое описание заданий: 1) Задача посвящена анализу переходного процесса в цепи первого порядка, содержащей резисторы, конденсатор или индуктивность. В момент времени t = 0 происходит переключение ...Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт4 года назад