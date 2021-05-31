Тесть по статистике пересдача 14.06

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Закрыт1 заявка794 просмотра

Тесть по статистике пересдача 14.06

Обязательно знание английского хотя бы A2, математика

Ниже оставляю Тест который был и условие

Решить нужно будет 1 вариант екзамен длится 2 часа

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4 года назад
guest_16222950494948
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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Диана
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад