Завтра утром у меня будет экзамен, начало в 10 часов утра, конец в 11 40 Нужно будет сделать 2 задание согласно билету (пример билета я прикрепляю) основные библиотеки которые нужно знать SciPy, numpy, ...
Тесть по статистике пересдача 14.06
Тесть по статистике пересдача 14.06
Обязательно знание английского хотя бы A2, математика
Ниже оставляю Тест который был и условие
Решить нужно будет 1 вариант екзамен длится 2 часа
Пишите все обсудим
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