Сделать онлайн тест по методикам через гугл формы, список методик указан ниже. Результаты внести в таблицу Excel (это понадобится для дальнейшего подсчета результатов. Методики: Личностные черты «Большая пятерка» Джеймс Л. ...
Решить задачу по проектированию ПОП
1)Определить расчетный объем котла, необходимый для варки 115 порций каши вязкой пшенной, выход порции каши 250 г, плотность крупы 0,82 кг/дм3.
Ответ округлить до сотых.
2)Определить расчетный объём котла для варки 218 порций макарон. Выход порции 200 гр. Объемная плотность продукта 0,26 кг/дм3 .Ответ округлить до сотых.
3)Определить расчетный объём котла, необходимый для варки 50 кг картофеля сырого очищенного. Ответ округлить до сотых.
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