Решить задачу по проектированию ПОП

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Закрыт2 заявки627 просмотров

1)Определить расчетный объем котла, необходимый для варки 115 порций каши вязкой пшенной, выход порции каши 250 г, плотность крупы 0,82 кг/дм3.

Ответ округлить до сотых.

2)Определить расчетный объём котла для варки 218 порций макарон. Выход порции 200 гр. Объемная плотность продукта 0,26 кг/дм3 .Ответ округлить до сотых.

3)Определить расчетный объём котла, необходимый для варки 50 кг картофеля сырого очищенного. Ответ округлить до сотых.

4 года назад
DmitryMali
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