Сделать тест в гугл-формах

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Завершен2 заявки457 просмотров

Сделать онлайн тест по методикам через гугл формы, список методик указан ниже. Результаты внести в таблицу Excel  (это понадобится для дальнейшего подсчета результатов.

Методики:

Личностные черты «Большая пятерка» Джеймс Л. Адам;

Опросник «Способы совладеющего поведения» Р. Лазарусом;

Тест на локус контроля Дж. Роттера.

4 года назад
guest_16133873098386
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

etozheoleg
28 лет
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Был
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Заявки фрилансеров

etozheoleg
28 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Богдан
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад