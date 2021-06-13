Создание чат-бота в Telegram с помощью сервиса FlowXO( примерный шаблон задания прилагается) нужно в понедельник 14 июня сделать за полтора часа для зачета, задание дадут в 12:00,
Выполнить работы коледжа по C++
Выполнить работы на языке с++ из прикреплённого файла. Цену и детали обсудим в лс.
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