Выполнить работы коледжа по C++

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Завершен2 заявки645 просмотров

Выполнить работы на языке с++ из прикреплённого файла. Цену и детали обсудим в лс.

4 года назад
guest_16235274640134
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Andrii92
Андрей 
23 года
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$21
2 дня
Escrow
Очень быстрое выполнение работы. Хорошие цены. Никаких претензий нет.
Хорошо сделаное ТЗ и отзивчивость. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Алексей
 
51 год
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
110 отзывов(-1)
4 года назад
Andrii92
Андрей 
23 года
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
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