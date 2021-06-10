Помощь студенту

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт1 заявка677 просмотров

Создание чат-бота в Telegram с помощью сервиса FlowXO( примерный шаблон задания прилагается) нужно в понедельник 14 июня сделать за полтора часа для зачета, задание дадут в 12:00,

4 года назад
Lala0157
Саша 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Данил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад