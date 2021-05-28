Помощник менеджера

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт5 заявок877 просмотров

Немного о нас: POSTOPLAN - это международная компания в области маркетинга. Нашими услугами пользуются более 100 000 специалистов и компаний из 147 стран мира. Цель сервиса - облегчить работу SMM-специалистам, маркетинговым агентствам и представителям бизнеса, ведущим аккаунты в социальных сетях и мессенджерах.

Подробнее - на сайте https://postoplan.ru/

Требования к вам:

- Грамотный письменный русский язык. Это очень важно, наличие ошибок критично подрывает доверие.

- Ответственность за качество выполняемой работы, это ключевое. Если в вас это есть - мы определенно сработаемся.

- Наличие способности и желания решить задачу самостоятельно, используя различные ресурсы, коих сейчас много и достаточно.

- Нацеленность на результат, умение доводить поставленные задачи до конца. Если не получается выполнить задачу - подумать, как это можно сделать иначе. Предложить варианты, сделать другим способом. Но сделать, а не говорить - не смог(-ла).

- Пунктуальность, умение организовывать себя и соблюдать четкие сроки. Желание и стремление делать все вовремя.

- Аналитический склад ума, стремление к порядку, внимательность и умение замечать детали.

- Желание учиться новому, высокая обучаемость.

Что нужно будет делать?

- Помощь операционному менеджеру в решении текущих вопросов;

- Участие в поиске новых сотрудников и первичный отбор кандидатов на вакансии;

- Выполнение некоторых постоянных и повторяющихся задач;

- Поручения и задачи, связанные с операционными процессами;

- Сбор информации по нагрузке сотрудников;

- Решение разноплановых задач (например - поиск информации в интернете, заказ работ на фриланс-биржах и т.п.);

- Отчетность по итогам выполнения работы.

Условия:

- Полностью удаленная работа;

- График работы: 5/2, с 9 до 18 мск (обсуждается). Суббота и воскресенье - выходные;

- Оплата труда обсуждается индивидуально. По мере роста ваших навыков возможен рост оплаты, если вы хорошо делаете свое дело с постоянным качеством;

- Обучение и помощь на начальных этапах - всему научим, покажем и расскажем;

- Интересные и разносторонние задачи, отличные возможности для развития;

- Работа в молодой, быстро развивающейся международной компании, в крутой русскоязычной команде.

Какие компетенции и навыки вам пригодятся?

- Навыки работы с google.docs;

- Технологичность (работа с таск-менеджером, мессенджерами, онлайн-документацией, почтой и т.д.);

- Образование важно, но это не является определяющим для нас, если у вас есть навыки и качества, которые мы хотим видеть;

- Опыт работы на аналогичной должности, а также опыт работы в HR направлении - ваше преимущество.

Спасибо, что дочитали до конца. Очень важно начать свой отклик со слов: “Я хочу работать у вас, потому что…” . Жду ваших откликов!)

4 года назад
Marina_moon
Марина 
32 года
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Марина
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мария
 
22 года
4 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
4 года назад
Гулдаурен
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Марьяна
 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
62 отзыва
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Project Manager в онлайн школу

    Universal Healing Tao — система обучения, основанная известным китайским мастером Мантеком Чиа. Мантек Чиа преподает практики Цигун, медитации более 50 лет. За это время, он написал более 50 книг, которые вышли с переводом на русский, ...

    WordPress
    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Привлечение продавцов на новую онлайн торговую площадку.

    Необходимо привлечение продавцов на новую онлайн торговую площадку.Два способа: 1. Подключение их сайта для парсинга объявлений и привлечения трафика для них через наш сервис.2. Регистрация и размещение объявлений непосредственно на сайте.Оплата сдельная - за результат (количество ...

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Удаленный ассистент на несколько часов в месяц (постоянка)

    Руководитель ищет персонального ассистента на неполный рабочий день как для деловых задач, так и для личных. Работа в основном удаленная, занятость варьируется от 0 до нескольких часов в день (±10-50ч в месяц); необходимо своевременно быть ...

    Управление проектами4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Помощник со знанием английского (парт-тайм)

    Нужен ответственный человек в команду на должность помощника маркетолога. Обязанности: - Выполнение задач на англоязычных сайтах, постинг информации. - Поиск информации на английском. - Общение на форумах по партнерскому ...

    Управление проектами6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание красочной документации под бизнес-проект (туристическая зона)

    Требуется умелец по подготовке красочной рабочей документации по бизес-проекту туристической экологической рекреационной зоны, по типу экологического поселения, включающей в себя: арендные виды услуг: гостевые апартаменты, гостевые домики, метса в стационарных сезонных палатках. ...

    Управление проектами3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Инвестиционный тизер и бизнес план

    Инвестиционный тизер - документ, направленный на то, чтобы потенциального инвестора заинтересовала наша идея настолько, чтобы он захотел с нами познакомиться. Тизер - показать потенциал нашей идеи и уникальность нашей бизнес-концепции. Он призван выделить нас наилучшим ...

    Управление проектами6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • IT Projeсt Manager

    Молодой компании с перспективным проектом в области WMS требуется Project Manager. Ваши задачи: Координация работы разработчиков Документация проблем клиентов и донесение их до команды. Работа с клиентами, тех. Поддержка. Создание ...

    Yii
    Управление проектами3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно сделать рассылку по базе

    Нужен помощник/менеджер, который будет делать рассылку по предоставленной базе. Продавать ничего не нужно, просто передавать лиды (заявки). Оплата 10% от продажи, примерно 2-4 к в день. Пишите кто заинтересовался.

    Управление проектами15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Визуализация основных метрик в компании через Power BI

    Добрый день, у мы торгово производственная компания и нам нужно вывести метрики по каждому отделу в удобный дашборд через Power BI. Производство Маркетинг Отдел Продаж B2B отдел. Данные у ...

    Управление проектами4 заявки
    Закрыт
    4 года назад