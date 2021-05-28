Помощник менеджера

Немного о нас: POSTOPLAN - это международная компания в области маркетинга. Нашими услугами пользуются более 100 000 специалистов и компаний из 147 стран мира. Цель сервиса - облегчить работу SMM-специалистам, маркетинговым агентствам и представителям бизнеса, ведущим аккаунты в социальных сетях и мессенджерах.

Подробнее - на сайте https://postoplan.ru/

Требования к вам:

- Грамотный письменный русский язык. Это очень важно, наличие ошибок критично подрывает доверие.

- Ответственность за качество выполняемой работы, это ключевое. Если в вас это есть - мы определенно сработаемся.

- Наличие способности и желания решить задачу самостоятельно, используя различные ресурсы, коих сейчас много и достаточно.

- Нацеленность на результат, умение доводить поставленные задачи до конца. Если не получается выполнить задачу - подумать, как это можно сделать иначе. Предложить варианты, сделать другим способом. Но сделать, а не говорить - не смог(-ла).

- Пунктуальность, умение организовывать себя и соблюдать четкие сроки. Желание и стремление делать все вовремя.

- Аналитический склад ума, стремление к порядку, внимательность и умение замечать детали.

- Желание учиться новому, высокая обучаемость.

Что нужно будет делать?

- Помощь операционному менеджеру в решении текущих вопросов;

- Участие в поиске новых сотрудников и первичный отбор кандидатов на вакансии;

- Выполнение некоторых постоянных и повторяющихся задач;

- Поручения и задачи, связанные с операционными процессами;

- Сбор информации по нагрузке сотрудников;

- Решение разноплановых задач (например - поиск информации в интернете, заказ работ на фриланс-биржах и т.п.);

- Отчетность по итогам выполнения работы.

Условия:

- Полностью удаленная работа;

- График работы: 5/2, с 9 до 18 мск (обсуждается). Суббота и воскресенье - выходные;

- Оплата труда обсуждается индивидуально. По мере роста ваших навыков возможен рост оплаты, если вы хорошо делаете свое дело с постоянным качеством;

- Обучение и помощь на начальных этапах - всему научим, покажем и расскажем;

- Интересные и разносторонние задачи, отличные возможности для развития;

- Работа в молодой, быстро развивающейся международной компании, в крутой русскоязычной команде.

Какие компетенции и навыки вам пригодятся?

- Навыки работы с google.docs;

- Технологичность (работа с таск-менеджером, мессенджерами, онлайн-документацией, почтой и т.д.);

- Образование важно, но это не является определяющим для нас, если у вас есть навыки и качества, которые мы хотим видеть;

- Опыт работы на аналогичной должности, а также опыт работы в HR направлении - ваше преимущество.

Спасибо, что дочитали до конца. Очень важно начать свой отклик со слов: “Я хочу работать у вас, потому что…” . Жду ваших откликов!)