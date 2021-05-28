Universal Healing Tao — система обучения, основанная известным китайским мастером Мантеком Чиа. Мантек Чиа преподает практики Цигун, медитации более 50 лет. За это время, он написал более 50 книг, которые вышли с переводом на русский, ...
Помощник менеджера
Немного о нас: POSTOPLAN - это международная компания в области маркетинга. Нашими услугами пользуются более 100 000 специалистов и компаний из 147 стран мира. Цель сервиса - облегчить работу SMM-специалистам, маркетинговым агентствам и представителям бизнеса, ведущим аккаунты в социальных сетях и мессенджерах.
Подробнее - на сайте https://postoplan.ru/
Требования к вам:
- Грамотный письменный русский язык. Это очень важно, наличие ошибок критично подрывает доверие.
- Ответственность за качество выполняемой работы, это ключевое. Если в вас это есть - мы определенно сработаемся.
- Наличие способности и желания решить задачу самостоятельно, используя различные ресурсы, коих сейчас много и достаточно.
- Нацеленность на результат, умение доводить поставленные задачи до конца. Если не получается выполнить задачу - подумать, как это можно сделать иначе. Предложить варианты, сделать другим способом. Но сделать, а не говорить - не смог(-ла).
- Пунктуальность, умение организовывать себя и соблюдать четкие сроки. Желание и стремление делать все вовремя.
- Аналитический склад ума, стремление к порядку, внимательность и умение замечать детали.
- Желание учиться новому, высокая обучаемость.
Что нужно будет делать?
- Помощь операционному менеджеру в решении текущих вопросов;
- Участие в поиске новых сотрудников и первичный отбор кандидатов на вакансии;
- Выполнение некоторых постоянных и повторяющихся задач;
- Поручения и задачи, связанные с операционными процессами;
- Сбор информации по нагрузке сотрудников;
- Решение разноплановых задач (например - поиск информации в интернете, заказ работ на фриланс-биржах и т.п.);
- Отчетность по итогам выполнения работы.
Условия:
- Полностью удаленная работа;
- График работы: 5/2, с 9 до 18 мск (обсуждается). Суббота и воскресенье - выходные;
- Оплата труда обсуждается индивидуально. По мере роста ваших навыков возможен рост оплаты, если вы хорошо делаете свое дело с постоянным качеством;
- Обучение и помощь на начальных этапах - всему научим, покажем и расскажем;
- Интересные и разносторонние задачи, отличные возможности для развития;
- Работа в молодой, быстро развивающейся международной компании, в крутой русскоязычной команде.
Какие компетенции и навыки вам пригодятся?
- Навыки работы с google.docs;
- Технологичность (работа с таск-менеджером, мессенджерами, онлайн-документацией, почтой и т.д.);
- Образование важно, но это не является определяющим для нас, если у вас есть навыки и качества, которые мы хотим видеть;
- Опыт работы на аналогичной должности, а также опыт работы в HR направлении - ваше преимущество.
Спасибо, что дочитали до конца. Очень важно начать свой отклик со слов: “Я хочу работать у вас, потому что…” . Жду ваших откликов!)
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