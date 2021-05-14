Требуется умелец по подготовке красочной рабочей документации по бизес-проекту туристической экологической рекреационной зоны, по типу экологического поселения, включающей в себя: арендные виды услуг: гостевые апартаменты, гостевые домики, метса в стационарных сезонных палатках. ...
Помощник со знанием английского (парт-тайм)
Нужен ответственный человек в команду на должность помощника маркетолога.
Обязанности:
- Выполнение задач на англоязычных сайтах, постинг информации.
- Поиск информации на английском.
- Общение на форумах по партнерскому маркетингу с целью продвижения.
- Другие задачи (при необходимости)
Требования:
- Грамотный письменный английский язык. Наличие ошибок критично подрывает доверие, поэтому надо писать без них.
- Опыт работы в маркетинге (хотя бы небольшой), понимание как и что работает, умение быстро сориентироваться, чтобы не объяснять по 100 раз:)
- Умение работать с гугл дисками, гугл докс и гугл таблицами, почтой, разбираться как быстро зарегистрироваться на сайтах, как найти самому то, чего не знаешь.
- Ответственность и добросовестность. Никто с палкой не стоит, но надо выполнять объем работ и все видно в системе задач.
- Нацеленность на результат. Если есть задача и не получается выполнить сразу - подумать, как это можно сделать иначе. Предложить варианты. Сделать иначе. Но сделать, а не говорить - не смог(-ла). Если что-то непонятно - спросить у того, кто задачу поставил.
- Умение организовывать себя и соблюдать четкие сроки, обучаемость.
Условия:
- Полностью удаленная работа в молодой, быстро развивающейся международной компании.
- График работы: понедельник-пятница, 3 часа в день, будут задачи ежедневные и те, которые нужно выполнить за сегодня-завтра. Быть готовым принимать и выполнять их. Суббота и воскресенье - выходные.
- Оплата труда обсуждается индивидуально. По мере роста ваших навыков возможен рост оплаты, если вы хорошо делаете свое дело с постоянным качеством.
- Обучение и помощь на начальном этапе - всему научим, покажем и расскажем. Уровень английского определим на созвоне.
Дополнительные инструкции
В комментарии к вакансии прошу описать предыдущий опыт работы и выполнить небольшое задание на поиск информации - напишите, что такое партнерская программа (своими словами) и какие могут быть пути ее продвижения.
Спасибо!
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