Помощник со знанием английского (парт-тайм)

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт6 заявок653 просмотра

Нужен ответственный человек в команду на должность помощника маркетолога.

Обязанности:

- Выполнение задач на англоязычных сайтах, постинг информации.

- Поиск информации на английском.

- Общение на форумах по партнерскому маркетингу с целью продвижения.

- Другие задачи (при необходимости)

Требования:

- Грамотный письменный английский язык. Наличие ошибок критично подрывает доверие, поэтому надо писать без них.

- Опыт работы в маркетинге (хотя бы небольшой), понимание как и что работает, умение быстро сориентироваться, чтобы не объяснять по 100 раз:)

- Умение работать с гугл дисками, гугл докс и гугл таблицами, почтой, разбираться как быстро зарегистрироваться на сайтах, как найти самому то, чего не знаешь.

- Ответственность и добросовестность. Никто с палкой не стоит, но надо выполнять объем работ и все видно в системе задач.

- Нацеленность на результат. Если есть задача и не получается выполнить сразу - подумать, как это можно сделать иначе. Предложить варианты. Сделать иначе. Но сделать, а не говорить - не смог(-ла). Если что-то непонятно - спросить у того, кто задачу поставил.

- Умение организовывать себя и соблюдать четкие сроки, обучаемость.

Условия:

- Полностью удаленная работа в молодой, быстро развивающейся международной компании.

- График работы: понедельник-пятница, 3 часа в день, будут задачи ежедневные и те, которые нужно выполнить за сегодня-завтра. Быть готовым принимать и выполнять их. Суббота и воскресенье - выходные.

- Оплата труда обсуждается индивидуально. По мере роста ваших навыков возможен рост оплаты, если вы хорошо делаете свое дело с постоянным качеством.

- Обучение и помощь на начальном этапе - всему научим, покажем и расскажем. Уровень английского определим на созвоне.

Дополнительные инструкции

В комментарии к вакансии прошу описать предыдущий опыт работы и выполнить небольшое задание на поиск информации - напишите, что такое партнерская программа (своими словами) и какие могут быть пути ее продвижения.

Спасибо!

4 года назад
postoplan2019
Екатерина 
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