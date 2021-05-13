Создание красочной документации под бизнес-проект (туристическая зона)

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт3 заявки428 просмотров

Требуется умелец по подготовке красочной рабочей документации по бизес-проекту туристической экологической рекреационной зоны, по типу экологического поселения, включающей в себя:

арендные виды услуг: гостевые апартаменты, гостевые домики, метса в стационарных сезонных палатках.

гостевая инфраструктура:  кафе домашней кухни с сезонными террасами,  виноградник,  спа-комплекс, тепличный комплекс

аптекарский огород, конюшня, зеленый театр, площадки для проведения мероприятий (практик).

услуги:  продажа фермерской продукции, мастер-классы и мероприятия, обучение для детей.

4 года назад
gsmtarif
Николай 
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Сергей
 
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