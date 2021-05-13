Веб студии нужен специалист для написания ТЗ для разработки различных проектов (разработка сайтов, АПИ, веб проектов) Ждем Ваши предложения и примеры Ваших ТЗ
Создание красочной документации под бизнес-проект (туристическая зона)
Требуется умелец по подготовке красочной рабочей документации по бизес-проекту туристической экологической рекреационной зоны, по типу экологического поселения, включающей в себя:
арендные виды услуг: гостевые апартаменты, гостевые домики, метса в стационарных сезонных палатках.
гостевая инфраструктура: кафе домашней кухни с сезонными террасами, виноградник, спа-комплекс, тепличный комплекс
аптекарский огород, конюшня, зеленый театр, площадки для проведения мероприятий (практик).
услуги: продажа фермерской продукции, мастер-классы и мероприятия, обучение для детей.
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