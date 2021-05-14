Нужен ответственный человек в команду на должность помощника маркетолога. Обязанности: - Выполнение задач на англоязычных сайтах, постинг информации. - Поиск информации на английском. - Общение на форумах по партнерскому ...
Удаленный ассистент на несколько часов в месяц (постоянка)
Руководитель ищет персонального ассистента на неполный рабочий день как для деловых задач, так и для личных. Работа в основном удаленная, занятость варьируется от 0 до нескольких часов в день (±10-50ч в месяц); необходимо своевременно быть на связи. Оплата почасовая - вы сможете сами указать вашу желаемую ставку в час в анкете кандидата. Арсений - IT предприниматель с проектами в разных сферах: от СММ и онлайн-приватности до крионики.
Типовые задачи:
- Ответы и написание емейлов: на русском и на английском. А также других текстов
- Подготовка счетов и актов
- Качественное написание жалоб и подобных документов
- Механические действия онлайн по инструкции
- Тестирование чего-либо онлайн, с отчетом
- Саммари длинных текстов
- Поиск информации онлайн и оформление в отчет. Качественно, с ресерчем и вниканием в тему - с поиском "как для себя". И русскоязычный и англоязычный интернет
- Покупки онлайн
- В некоторых ситуациях общение с клиентами или партнерами, исполнителями
- Звонки: от выяснения деталей приема в учреждении до общения по скрипту (касдевы, продажи) или обзвона спецов, выяснения от них каких-то неизвестных публично деталей по вопросу
- Опционально: оффлайн походы куда-либо с или без доверенности
- И другие
Спасибо за ваш интерес!
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