Удаленный ассистент на несколько часов в месяц (постоянка)

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт4 заявки1545 просмотров

Руководитель ищет персонального ассистента на неполный рабочий день как для деловых задач, так и для личных. Работа в основном удаленная, занятость варьируется от 0 до нескольких часов в день (±10-50ч в месяц); необходимо своевременно быть на связи. Оплата почасовая - вы сможете сами указать вашу желаемую ставку в час в анкете кандидата. Арсений - IT предприниматель с проектами в разных сферах: от СММ и онлайн-приватности до крионики.

Типовые задачи:

  • Ответы и написание емейлов: на русском и на английском. А также других текстов
  • Подготовка счетов и актов
  • Качественное написание жалоб и подобных документов
  • Механические действия онлайн по инструкции
  • Тестирование чего-либо онлайн, с отчетом
  • Саммари длинных текстов
  • Поиск информации онлайн и оформление в отчет. Качественно, с ресерчем и вниканием в тему - с поиском "как для себя". И русскоязычный и англоязычный интернет
  • Покупки онлайн
  • В некоторых ситуациях общение с клиентами или партнерами, исполнителями
  • Звонки: от выяснения деталей приема в учреждении до общения по скрипту (касдевы, продажи) или обзвона спецов, выяснения от них каких-то неизвестных публично деталей по вопросу
  • Опционально: оффлайн походы куда-либо с или без доверенности
  • И другие
Для отклика на вакансию и получения анкеты кандидата (Google Forms) - пишите в Телеграм на @arsstef. В анкете - несколько вопросов о вас, пара небольших тестовых заданий, сможете сами указать вашу желаемую ставку (оплата конкурентная).

Спасибо за ваш интерес!

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