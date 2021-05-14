Удаленный ассистент на несколько часов в месяц (постоянка)

Руководитель ищет персонального ассистента на неполный рабочий день как для деловых задач, так и для личных. Работа в основном удаленная, занятость варьируется от 0 до нескольких часов в день (±10-50ч в месяц); необходимо своевременно быть на связи. Оплата почасовая - вы сможете сами указать вашу желаемую ставку в час в анкете кандидата. Арсений - IT предприниматель с проектами в разных сферах: от СММ и онлайн-приватности до крионики.

Типовые задачи:

Ответы и написание емейлов: на русском и на английском. А также других текстов

Подготовка счетов и актов

Качественное написание жалоб и подобных документов

Механические действия онлайн по инструкции

Тестирование чего-либо онлайн, с отчетом

Саммари длинных текстов

Поиск информации онлайн и оформление в отчет. Качественно, с ресерчем и вниканием в тему - с поиском "как для себя". И русскоязычный и англоязычный интернет

Покупки онлайн

В некоторых ситуациях общение с клиентами или партнерами, исполнителями

Звонки: от выяснения деталей приема в учреждении до общения по скрипту (касдевы, продажи) или обзвона спецов, выяснения от них каких-то неизвестных публично деталей по вопросу

Опционально: оффлайн походы куда-либо с или без доверенности

И другие

Для отклика на вакансию и получения анкеты кандидата (Google Forms) - пишите в Телеграм на @arsstef. В анкете - несколько вопросов о вас, пара небольших тестовых заданий, сможете сами указать вашу желаемую ставку (оплата конкурентная).

Спасибо за ваш интерес!