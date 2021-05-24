Необходимо привлечение продавцов на новую онлайн торговую площадку.Два способа: 1. Подключение их сайта для парсинга объявлений и привлечения трафика для них через наш сервис.2. Регистрация и размещение объявлений непосредственно на сайте.Оплата сдельная - за результат (количество ...
Project Manager в онлайн школу
Universal Healing Tao — система обучения, основанная известным китайским мастером Мантеком Чиа. Мантек Чиа преподает практики Цигун, медитации более 50 лет. За это время, он написал более 50 книг, которые вышли с переводом на русский, итальянский, немецкий, французский и многие другие языки.
Вебинары мастера проводятся на английском языке, а также переводятся на большинство европейских языков (6−8). Ролики с мастером набирают миллионы просмотров на YouTube (один из них имеет 7млн), а последователи есть практически в каждой стране мира.
Задачи на позиции
- Поддержка и контроль работы проекта. Организация команды
- Отслеживание работы службы поддержки клиентов
- Контроль качества, тестирование финальных продуктов (лендинги, процесс оплаты и т.д.)
- Составление ТЗ для программистов
- Контроль онлайн рекламы (в основном FB )
Требования, необходимые навыки:
- Отличный английский на разговорном уровне (командные летучки проходят на английском)
- Ориентированность не на процесс, а на результат;
- Опыт работы PM не менее 1 года
- Быть на связи 7 дней в неделю
- Педантичность. Максимализм в работе
- Опыт работы/организации службы поддержки клиентов
- Опыт онлайн продаж (вебинаров, видео-курсов)
- Опыт анализа данных и оптимизации бизнес-процессов;
- Опыт эффективного поиска и найма сотрудников
- Знание Wordpress, базовых языков программирования
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