Project Manager в онлайн школу

Universal Healing Tao — система обучения, основанная известным китайским мастером Мантеком Чиа. Мантек Чиа преподает практики Цигун, медитации более 50 лет. За это время, он написал более 50 книг, которые вышли с переводом на русский, итальянский, немецкий, французский и многие другие языки.

Вебинары мастера проводятся на английском языке, а также переводятся на большинство европейских языков (6−8). Ролики с мастером набирают миллионы просмотров на YouTube (один из них имеет 7млн), а последователи есть практически в каждой стране мира.

Задачи на позиции

Поддержка и контроль работы проекта. Организация команды

Отслеживание работы службы поддержки клиентов

Контроль качества, тестирование финальных продуктов (лендинги, процесс оплаты и т.д.)

Составление ТЗ для программистов

Контроль онлайн рекламы (в основном FB )

Также планируется выход на новые языковые рынки в будущем. Сейчас основной это англоязычный.

Требования, необходимые навыки:

Отличный английский на разговорном уровне (командные летучки проходят на английском)

на разговорном уровне (командные летучки проходят на английском) Ориентированность не на процесс, а на результат;

Опыт работы PM не менее 1 года

Быть на связи 7 дней в неделю

Педантичность. Максимализм в работе

Опыт работы/организации службы поддержки клиентов

Опыт онлайн продаж (вебинаров, видео-курсов)

Опыт анализа данных и оптимизации бизнес-процессов;

Опыт эффективного поиска и найма сотрудников

Знание Wordpress, базовых языков программирования