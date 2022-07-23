Поправить верстку сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок638 просмотров

Сайта на битриксе необходимо поправить верстку сайта как в моб версии так и в десктоп

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3 года назад
tttons
Антон 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

GKVS
20 лет
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
3 года назад
$10
2 дня
Escrow
Все выполнено в срок. Рекомендую к сотрудничеству?
Отличный заказчик, четкое т.з. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Ульяна
 
25 лет
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3 года назад
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3 года назад

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