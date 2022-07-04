Необходимо выполнить HTML-верстку главной страницы сайта с адаптивным дизайном для мобильных и десктопных устройств. Все функции должны корректно работать в актуальных версиях браузеров Windows и OS X, а также на мобильных устройствах. Использование технологий, таких как БЭМ, SCSS, кроссбраузерность и оптимизация загрузки изображений обязательны. Требуется тестирование на Jest.