Привет. У меня есть сайт на тильде. Нужно в корзине добавить дополнительное поле для заполнения. Это будет " Выберите почту " , и туда разместить всю почту Литвы ( Я дам данные ) , и что - бы клиент мог ввести свой город и эта строчка подсказывала ему адреса, ну например я ввожу Москва и мне выбивает все почты Москвы, что-бы клиенту не нужно было сто лет искать свой город а потом ещё и почту. Предлагайте цену.