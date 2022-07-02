Необходима верстка сайта с двумя версиями: мобильной и десктопной. Требования включают использование БЭМ, семантическую разметку, адаптивность, кроссбраузерность, оптимизацию изображений и подключение шрифтов. Сайт должен корректно отображаться в последних версиях популярных браузеров на разных устройствах. Предпочтительны навыки работы с препроцессорами и шаблонизаторами.
Версика главной страницы сайта
2 версии сайта мобильная и дектоп, адаптив на каждую версию
Требования к совместимости с клиентскими браузерами
Сайт должен быть рассчитан на работу при минимальном горизонтальном
разрешении экрана 320 точки (px). Отображение сайта в зависимости от
разрешения монитора
разрабатывается исходя из дизайн-макетов, которые согласовываются с
Заказчиком
перед этапом вёрстки шаблонов страниц сайта.
Все функции сайта корректно работают в следующих браузерах
1. Windows 7,8,10
1. Microsoft Edge (последняя актуальная версия на момент запуска сайта).
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2. Mozilla Firefox (последняя актуальная версия на момент запуска
сайта).
3. Google Chrome (последняя актуальная версия на момент запуска сайта).
4. Opera (последняя актуальная версия на момент запуска сайта).
2. OS X
1. Safari (последняя актуальная версия на момент запуска сайта).
2. Mozilla Firefox (последняя актуальная версия на момент запуска
сайта).
3. Google Chrome (последняя актуальная версия на момент запуска сайта).
4. Opera (последняя актуальная версия на момент запуска сайта).
3. Мобильные устройства
1. Safari (последняя актуальная версия на момент запуска сайта).
2. Mozilla Firefox (последняя актуальная версия на момент запуска
сайта).
3. Google Chrome (последняя актуальная версия на момент запуска сайта).
4. Opera Mini (последняя актуальная версия на момент запуска сайта).
Для корректного отображения портала в браузере должна быть включена
поддержка
JavaScript сценариев и разрешено сохранение cookies.
Используемые технологии:
-Сборщик (с конфигом)
-БЭМ (туда же можно OOCSS, SMACSS)
-Линтеров наличие, желательно
-Семантическая разметка (html5 тэги и их иерархия)
-Контент не должен ломать вёрстку
-Препроцессоры / SCSS, LESS - режим организации стилей на проекте в целом
-Шаблонизаторы
-Респонсива наличие само собой
-Стиль кода (js/jquery)
-Кроссбраузерность
-Фавиконы кросбраузыерные (сборщик решает эту проблему)
-Рациональность использования сторонних плагинов или наоборот их отсутствие
-Оптимизация (использование тегов picture, размеры файлов и пр. вещи из googlePageSpeed, например)
-Картинки и современные форматы изображений, в идеале
-Шрифты и их подключение (в идеале бы вариативные)
-Векторные иконки (их оптимизация)
-Единицы измерения в идеале не px, а rem/em
Тесты на Jest — фреймворк для тестирования JavaScript, разработанный для
обеспечения уверенности в правильной работе любого JavaScript кода.
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