https://www.figma.com/file/L4rnm5cyzNG0Ugi2gDUfV8/GGWOT-%5BNEW%5D?node-id=0%3A1

Макет полностью сверстан, рабочую версию смотрите тут: ggwot.su

Надо дополнить новыми страницами и модальным окном.

1) Нужно сверстать модальные окна: http://dl4.joxi.net/drive/2022/07/02/0018/1444/1234340/40/20a6f2f53e.png

2) Добавить элементы на главную (и на главную) страницу: http://dl3.joxi.net/drive/2022/07/02/0018/1444/1234340/40/920ed71223.png

На страницу товара (также и на мобильную версию): http://dl4.joxi.net/drive/2022/07/02/0018/1444/1234340/40/459251c3c5.png

Дополнить страницу тех поддержки (также и на мобилки) http://dl4.joxi.net/drive/2022/07/02/0018/1444/1234340/40/e58bae1a5d.png

3) Переделать страницу профиля

4) Сверстать новые страницы + мобилки: http://dl3.joxi.net/drive/2022/07/02/0018/1444/1234340/40/b43ded9a42.png

** Страница "колесо бонусов" - с анимацией.

Ну и возможно я ещё что-то из дополнений упустил, но можно сказать сравнить рабочий макет и сделать то что есть в дизайн макете.

И все страницы мобильные что есть либо дополнить либо заново сверстать.

Сразу до свидание:

- Тем, у кого в опыте только лендинги, либо "легкие сайты"

- Тем, у кого нету портфолио

- Тем, кто принимает оплату только на вебмани, либо через данный сайт (у кого в странах есть проблемы с банками, типо беларуси, казакстана и т.д - если проблем нет, то ок, просто заранее чтобы не парить никому мозги)

- Тем, кто не сможет сразу дать ответ по тому, сколько времени займёт работа. Мне важно время.

- Женщинам