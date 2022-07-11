Необходима верстка сайта с двумя версиями: мобильной и десктопной. Требования включают использование БЭМ, семантическую разметку, адаптивность, кроссбраузерность, оптимизацию изображений и подключение шрифтов. Сайт должен корректно отображаться в последних версиях популярных браузеров на разных устройствах. Предпочтительны навыки работы с препроцессорами и шаблонизаторами.
Сверстать новые страницы + модальные окна
https://www.figma.com/file/L4rnm5cyzNG0Ugi2gDUfV8/GGWOT-%5BNEW%5D?node-id=0%3A1
Макет полностью сверстан, рабочую версию смотрите тут: ggwot.su
Надо дополнить новыми страницами и модальным окном.
1) Нужно сверстать модальные окна: http://dl4.joxi.net/drive/2022/07/02/0018/1444/1234340/40/20a6f2f53e.png
2) Добавить элементы на главную (и на главную) страницу: http://dl3.joxi.net/drive/2022/07/02/0018/1444/1234340/40/920ed71223.png
На страницу товара (также и на мобильную версию): http://dl4.joxi.net/drive/2022/07/02/0018/1444/1234340/40/459251c3c5.png
Дополнить страницу тех поддержки (также и на мобилки) http://dl4.joxi.net/drive/2022/07/02/0018/1444/1234340/40/e58bae1a5d.png
3) Переделать страницу профиля
4) Сверстать новые страницы + мобилки: http://dl3.joxi.net/drive/2022/07/02/0018/1444/1234340/40/b43ded9a42.png
** Страница "колесо бонусов" - с анимацией.
Ну и возможно я ещё что-то из дополнений упустил, но можно сказать сравнить рабочий макет и сделать то что есть в дизайн макете.
И все страницы мобильные что есть либо дополнить либо заново сверстать.
Сразу до свидание:
- Тем, у кого в опыте только лендинги, либо "легкие сайты"
- Тем, у кого нету портфолио
- Тем, кто принимает оплату только на вебмани, либо через данный сайт (у кого в странах есть проблемы с банками, типо беларуси, казакстана и т.д - если проблем нет, то ок, просто заранее чтобы не парить никому мозги)
- Тем, кто не сможет сразу дать ответ по тому, сколько времени займёт работа. Мне важно время.
- Женщинам
Выбранный исполнитель
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