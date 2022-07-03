Сверстать блок на сайте.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок381 просмотр

Нужно оперативно сверстать блок на сайте.

Прикрепил превьюху.

3 года назад
Borovikov_Dmitry
Дмитрий 
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2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Andrewklishch
Андрей Клищ 
43 года
3 года в сервисе
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2 года назад
3 года назад
$10
1 день
Исполнитель качественно и быстро выполнил работу. Спасибо за сотрудничество.
Сотрудничество прошло успешно, спасибо за заказ. Оплату получил моментально. Буду рад сотрудничать снова.

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Andrewklishch
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