Необходима верстка сайта с двумя версиями: мобильной и десктопной. Требования включают использование БЭМ, семантическую разметку, адаптивность, кроссбраузерность, оптимизацию изображений и подключение шрифтов. Сайт должен корректно отображаться в последних версиях популярных браузеров на разных устройствах. Предпочтительны навыки работы с препроцессорами и шаблонизаторами.
Сверстать блок на сайте.
Нужно оперативно сверстать блок на сайте.
Прикрепил превьюху.
Выбранный исполнитель
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