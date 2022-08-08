kirill_frilanser

Кирилл kirill_frilanser

 
26 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Занимаюсь разработкой сайтов. Работаю с HTML,CSS,JavaScript. Всегда готов изучать неизвестное!

Обо мне: ‍

Меня зовут Кирилл, Я

Занимаюсь разработкой сайтов. Работаю с HTML,CSS,JavaScript. Всегда готов изучать неизвестное!

Плюсы работы со мной:

Соблюдение сроков.

Качественная работа.

Разумные цены.

Постоянно online.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Мои услуги:

⭐⭐⭐⭐⭐

1. Вёрстка

2. Адаптивная вёрстка

3. JavaScript, JQuery

4. Перенос сайта на хостинг

5. Pixel Perfect вёрстка

6. Доработка сайтов

7. Разработка сайта с нуля

JavascriptHTMLCSSjQuery