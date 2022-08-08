Занимаюсь разработкой сайтов. Работаю с HTML,CSS,JavaScript. Всегда готов изучать неизвестное! Обо мне: ‍ Меня зовут Кирилл, Я Занимаюсь разработкой сайтов. Работаю с HTML,CSS,JavaScript. Всегда готов изучать неизвестное! Плюсы работы со мной: Соблюдение сроков. Качественная работа. Разумные цены. Постоянно online. Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение. Мои услуги: ⭐⭐⭐⭐⭐ 1. Вёрстка 2. Адаптивная вёрстка 3. JavaScript, JQuery 4. Перенос сайта на хостинг 5. Pixel Perfect вёрстка 6. Доработка сайтов 7. Разработка сайта с нуля JavascriptHTMLCSSjQuery

Я против войны в Украине !