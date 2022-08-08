Занимаюсь разработкой сайтов. Работаю с HTML,CSS,JavaScript. Всегда готов изучать неизвестное!
Обо мне:
Меня зовут Кирилл, Я
Занимаюсь разработкой сайтов. Работаю с HTML,CSS,JavaScript. Всегда готов изучать неизвестное!
Плюсы работы со мной:
Соблюдение сроков.
Качественная работа.
Разумные цены.
Постоянно online.
Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
Мои услуги:
⭐⭐⭐⭐⭐
1. Вёрстка
2. Адаптивная вёрстка
3. JavaScript, JQuery
4. Перенос сайта на хостинг
5. Pixel Perfect вёрстка
6. Доработка сайтов
7. Разработка сайта с нуля
Я против войны в Украине!
Портфолио
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