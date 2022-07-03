Andrewklishch

Андрей Клищ Andrewklishch

 
42 годаПольша/Варшава
год на фриланс-бирже
Был
год назад

XHTML, HTML, CSS, CSS3, Javascript, JQuery, БЭМ

Аккуратный, чистый код, комментарии

Кроссбраузерная, валидная верстка

Пунктуальность гарантирую

JavascriptHTMLCSSjQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Borovikov_Dmitry
Дмитрий 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
год назад
Сверстать блок на сайте.
Исполнитель качественно и быстро выполнил работу. Спасибо за сотрудничество.
Сотрудничество прошло успешно, спасибо за заказ. Оплату получил моментально. Буду рад сотрудничать снова.
Ответный отзыв