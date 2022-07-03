XHTML, HTML, CSS, CSS3, Javascript, JQuery, БЭМ
Аккуратный, чистый код, комментарии
Кроссбраузерная, валидная верстка
Пунктуальность гарантирую
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- HTML верстка30 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
год назад
Исполнитель качественно и быстро выполнил работу. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Сотрудничество прошло успешно, спасибо за заказ. Оплату получил моментально. Буду рад сотрудничать снова.