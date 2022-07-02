Верстка сайта по готовому дизайн-макету

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Закрыт48 заявок1288 просмотров

Верстка сайта по готовому дизайн-макету в Figma. функционал полностью по аналогу с https://www.booking.com

Figma
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ТОП-5
HTML-верстка
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