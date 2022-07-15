Верстка интернет-магазина мебели

Необходимо сверстать новый дизайн сайта интернет-магазина по продаже мебели.

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Требования к верстке:

1. Верстка PixelToPixel2. Верстка без использования лишних библиотек js или css. Из допустимых - Normalize.css. Для JS - jquery и

fancybox. Всё должно верстаться вручную без использования генераторов

стилей. Кол-во строк CSS и JS должно быть по минимуму. Минимизацию к

этим файлам применять не нужно.3. Верстать нужно всё, что в макетах.4. Адаптивность в макетах предусмотрена для двух экранов, но необходимо

продумать адаптивность для всех вариантов размера экрана в промежутке от

версии для десктопа до мобильной версии.5. При написании JS-скриптов использовать jquery. Нельзя применять JS для адаптивности.

Все правила адаптивности должны быть прописаны только через CSS.6. Подключение скриптов, стилей, шрифтов и других ассетов должно происходит из директории с версткой, а не с внешних серверов.7. Везде, где в макетах используется SVG, должно быть перенесено именно в этом формате в верстку.8. Необходимо предусмотреть в верстке все активные элементы. Например:

всплывающие окна, попапы с формами, выпадающие списки и т.д.

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Просьба указать очень предварительную стоимость, а для точной оценки наиболее подходящим кандидатам предоставлю ссылку на макеты в Figma.

В дальнейшем возможно сотрудничество и по другим проектам.